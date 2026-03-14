Colleferro Allegra e molto partecipata la prima edizione dell’evento St Patrick Day al Mercato coperto

A Colleferro, al Mercato coperto, si è tenuta la prima edizione dell’evento “St. Patrick Day”, con grande partecipazione e allegria. La serata ha visto coinvolti numerosi cittadini che hanno assistito a spettacoli e attività organizzate appositamente per l’occasione. L’evento ha attirato molte persone, creando un’atmosfera vivace e festosa all’interno dello spazio coperto.

COLLEFERRO – È stata una serata molto piacevole quella che ha avuto luogo al Mercato coperto di Colleferro in occasione del St. Patrick Day. Grande afflusso di pubblico anche per vivere il momento conviviale tra i tavoli per le consumazioni con panini di tutti i tipi e l’immancabile birra anche se non sempre irlandese. Molto seguito anche il concerto con Dirty Old Town, Pogues Tribute Band. Nel corso della manifestazione, non hanno fatto mancare la loro presenza diversi rappresentanti dell’Amministrazione comunale come il Vicesindaco Giulio Calamita e gli Assessori Sara Zangrilli e Marco Gabrielli. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Allegra e molto partecipata la prima edizione dell’evento “St. Patrick Day” al Mercato coperto Articoli correlati Leggi anche: Al Mercato Centrale di Firenze si festeggia il St Patrick's Day con musica tipica e una selezione speciale di birre Leggi anche: St.Patrick Day a al Castello di Mongiorgio (Monte San Pietro)