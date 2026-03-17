Colleferro Al Parco Fluviale Domenica 22 Marzo III Edizione dell’evento Svuota la Soffitta

Domenica 22 marzo, al Parco Fluviale di Colleferro, si svolge la terza edizione dell’evento “Svuota la Soffitta”. L’iniziativa si svolge dalle 10,30 alle 21 e coinvolge cittadini e espositori che portano oggetti usati da vendere o scambiare. L’evento si tiene nel parco cittadino, con bancarelle e stand aperti al pubblico durante tutta la giornata.

COLLEFERRO – Domenica 22 Marzo, dalle ore 10,30 alle ore 21, presso il Parco Fluviale di Colleferro, torna l’ormai ricorrente evento denominato “Svuota la Soffitta”. Siamo infatti giunti alla terza edizione di questo mercatino del riuso e del libero scambio dell’usato, per una volta senza “licenza commerciale” e senza registratore di cassa. L’area dedicata alla manifestazione è quella a ridosso di Viale Riccardo Morandi all’interno del Consorzio Area Pio – Ex Piani Artigianali Vallesettedue. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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