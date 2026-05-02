Fisciano al via il piano di sterilizzazione gratuita per cani di proprietà

A Fisciano è iniziato un progetto che prevede la sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà. L'operazione viene promossa dall’amministrazione comunale e mira a ridurre il numero di cani randagi e a migliorare le condizioni di benessere degli animali domestici. Il programma coinvolge cittadini che desiderano sottoporre i propri animali a questa procedura senza costi. La misura si inserisce in un’azione più ampia di tutela e controllo della popolazione canina locale.

Il Comune di Fisciano promuove un piano di sterilizzazione gratuita per cani di proprietà, con l’obiettivo di tutelare il benessere animale e prevenire il randagismo sul territorio. Il servizio è rivolto a proprietari di cani residenti nel Comune di Fisciano e a veterinari liberi professionisti.🔗 Leggi su Salernotoday.it RANDAGISMO IL COMUNE DI SCIACCA RILANCIA LE STERILIZZAZIONI GRATUITE PRESSO IL CANILE DI SAMBUCA Notizie correlate Rignano sull’Arno: al via campagna di sterilizzazione gratuita per i gatti del territorioRIGNANO SULL’ARNO (FIRENZE) – A Rignano sull’Arno è stata avviata una campagna straordinaria di sterilizzazione chirurgica dei gatti promossa... Cure, sterilizzazione e adozioni: nuova convenzione per la gestione dei cani randagiLa Città Bianca rinnova l'accordo con Fasano, mentre proseguono i lavori al canile comunale.