Fisciano al via il piano di sterilizzazione gratuita per cani di proprietà

Da salernotoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fisciano è iniziato un progetto che prevede la sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà. L'operazione viene promossa dall’amministrazione comunale e mira a ridurre il numero di cani randagi e a migliorare le condizioni di benessere degli animali domestici. Il programma coinvolge cittadini che desiderano sottoporre i propri animali a questa procedura senza costi. La misura si inserisce in un’azione più ampia di tutela e controllo della popolazione canina locale.

Il Comune di Fisciano promuove un piano di sterilizzazione gratuita per cani di proprietà, con l’obiettivo di tutelare il benessere animale e prevenire il randagismo sul territorio. Il servizio è rivolto a proprietari di cani residenti nel Comune di Fisciano e a veterinari liberi professionisti.🔗 Leggi su Salernotoday.it

RANDAGISMO IL COMUNE DI SCIACCA RILANCIA LE STERILIZZAZIONI GRATUITE PRESSO IL CANILE DI SAMBUCA

Video RANDAGISMO IL COMUNE DI SCIACCA RILANCIA LE STERILIZZAZIONI GRATUITE PRESSO IL CANILE DI SAMBUCA

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