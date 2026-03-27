A Ostuni, il Comune ha approvato una nuova convenzione con il canile di Fasano per la gestione dei cani randagi. La decisione prevede il rinnovo e il potenziamento dell'accordo, con l’obiettivo di garantire 26 posti, tra cui due box nel canile sanitario. La misura riguarda anche servizi di sterilizzazione e adozioni, con l’intento di affrontare l’emergenza legata ai cani senza padrone.

La Città Bianca rinnova l'accordo con Fasano, mentre proseguono i lavori al canile comunale. Stanziati 45mila euro per garantire l'accoglienza e la cura degli animali recuperati sul territorio La novità più importante per i cittadini riguarda l'ampliamento dei servizi: oltre al ricovero, la convenzione garantisce l'accesso alle strutture ambulatoriali per tutte le prestazioni veterinarie necessarie, dalle prime cure alla sterilizzazione, fino alla microchippatura obbligatoria. Un passo fondamentale per gestire le crescenti segnalazioni di randagi e facilitare le successive adozioni. Una soluzione che permette di non lasciare nessun cane per strada, in attesa che vengano completati i lavori di ristrutturazione del canile di Ostuni, situato in contrada Barbagianni (ne parliamo in questo articolo). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Cure, sterilizzazione e adozioni: nuova convenzione per la gestione dei cani randagi

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