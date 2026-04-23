Un murale al parco Maugeri e barche intitolate alle vittime | così Bari celebra l' antimafia

Dal 21 al 25 maggio si svolge a Bari il “Maggio dell’Antimafia - Bari, edizione 2026”, un evento culturale promosso dall’Associazione nazionale magistrati con il sostegno dei Comuni di Bari, Foggia e Trani. La manifestazione comprende interventi di teatro, musica, scrittura e iniziative di memoria come un murale realizzato nel parco Maugeri e barche dedicate alle vittime dell’antimafia. La rassegna coinvolge diverse forme artistiche per ricordare e sensibilizzare sulla lotta contro le mafie.

Dal teatro all’arte urbana, passando per musica, scrittura e momenti di memoria condivisa. Torna dal 21 al 25 maggio il “Maggio dell’Antimafia - Bari, edizione 2026”, il percorso culturale promosso dall’Associazione nazionale magistrati con il supporto dei Comuni di Bari, Foggia e Trani e.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Bari aderisce all'Earth Hour: domani luci spente nel parco Maugeri per 'salvare il pianeta'La partecipazione all'iniziativa internazionale, dedicata al contrasto al cambiamento climatico, prevede lo stop all'illuminazione pubblica nello... Giorno del Ricordo, Aversa celebra le vittime delle foibe: cerimonia al Parco PozziLa memoria come dovere civile, per non dimenticare una delle pagine più dolorose della storia del Novecento. Una raccolta di contenuti Bari, sos dal Parco Maugeri: dal fioraio che ruba le piante ai minorenni in moto, «qui è terra di nessuno»I residenti chiedono a sindaco e prefetto un presidio fisso di polizia: «La sera è meglio evitare il Parco, qui arrivano gruppi di adolescenti in moto che nessuno osa guardare negli occhi» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, al via la prossima settimana i lavori di riqualificazione del parcheggio vicino al parco MaugeriPartiranno la prossima settimana i lavori di riqualificazione dell’area parcheggio adiacente al parco intitolato a Maria Maugeri, nel quartiere Libertà. L’intervento prevede il rifacimento della ... lagazzettadelmezzogiorno.it