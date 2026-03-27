Domani, la città di Bari spegnerà le luci del parco Maugeri tra le 20.30 e le 21.30, partecipando all'Earth Hour, un evento globale promosso dal Wwf per sensibilizzare sul cambiamento climatico e la tutela ambientale. L'iniziativa prevede l'interruzione temporanea dell'illuminazione pubblica nel parco come gesto simbolico di adesione alla campagna internazionale.

La partecipazione all'iniziativa internazionale, dedicata al contrasto al cambiamento climatico, prevede lo stop all'illuminazione pubblica nello spazio verde del quartiere Libertà, sabato 28 marzo, dalle 20.30 alle 21.30 L'impianto d'illuminazione del parco Maugeri sarà spento per un'ora, dalle 20.30 alle 21.30. Sarà questo il gesto simbolico con cui la città di Bari parteciperà domani all'Earth Hour, il più grande evento globale sul contrasto al cambiamento climatico e per la difesa della natura promosso dal Wwf Internazionale, che si celebra in tutto il mondo, sabato 28 marzo. Nata a Sidney nel 2007, Earth... 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Bari aderisce all'Earth Hour: domani luci spente nel parco Maugeri per 'salvare il pianeta'

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