Bardi e Fico a Napoli | nuove sinergie per lo sviluppo dei territori

A Napoli, il presidente della regione Basilicata e il presidente della Camera dei Deputati hanno partecipato a un incontro per discutere di accordi finalizzati a rafforzare le collaborazioni tra le due regioni. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi relativi ai trasporti e alle infrastrutture che collegano Basilicata e Campania. Sono stati anche identificati alcuni settori produttivi che potrebbero ricevere benefici immediati grazie a questa collaborazione, senza però essere ancora definiti dettagli specifici o progetti concreti.

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