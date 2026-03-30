A Urbino sono stati presentati i progetti comunali ammessi ai contributi regionali destinati allo sviluppo dei territori interni. La Regione Marche ha stanziato otto milioni di euro, ai quali si aggiungono altri tre milioni provenienti dalla compartecipazione dei Comuni, portando il totale a undici milioni di euro. Le iniziative puntano a valorizzare le risorse storiche, culturali, architettoniche e paesaggistiche della zona.

Valutati i progetti che creano valore economico e sociale, mettendo a frutto le identità e le ricchezze storiche, architettoniche, culturali, paesaggistiche e le eccellenze di territori URBINO - Otto milioni di euro di risorse della Regione Marche – che arrivano a 11 con la compartecipazione dei Comuni - per progetti che creano valore economico e sociale, mettendo a frutto le identità e le ricchezze storiche, architettoniche, culturali, paesaggistiche e le eccellenze di territori. L'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici Francesco Baldelli ha presentato questa mattina a Urbino la graduatoria del bando (edizioni 20252026) che prevede l’erogazione di contributi regionali ai Comuni dei territori interni per la realizzazione di progetti di riqualificazione degli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Otto milioni di euro per lo sviluppo dei territori interni: presentati a Urbino i progetti comunali ammessi ai contributi regionali

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