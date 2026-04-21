Agricoltura a basso impatto ambientale in Sicilia finanziate tutte le 2293 domande

Sul sito del dipartimento regionale dell’Agricoltura in Sicilia è stato pubblicato un decreto che rende finanziabili tutte le 2.293 domande presentate per progetti di agricoltura a basso impatto ambientale. Questa decisione riguarda tutte le richieste senza esclusioni e si inserisce in un'iniziativa volta a promuovere pratiche agricole più sostenibili nella regione. I fondi sono ora disponibili per i beneficiari che hanno presentato domanda.

È stato pubblicato sul sito del dipartimento regionale dell’Agricoltura della Sicilia il decreto con cui si estende la finanziabilità a tutte le 2.293 domande di adesione al bando 2025 sulla "Produzione integrata", nell’ambito del Pac 2023-2027 (Intervento SRA 01- ACA 1), destinato agli agricoltori che adottano pratiche di lavoro a basso impatto ambientale, riducendo l’uso di prodotti chimici. L’intervento rientra tra gli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici, attraverso un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua e il suolo. La disponibilità finanziaria di 23 milioni di euro avrebbe...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Agricoltura a basso impatto ambientale in Sicilia, finanziate tutte le 2293 domande Notizie correlate Agricoltura, "sbloccate" tutte le domande per le produzioni a basso impatto ambientaleÈ stato pubblicato sul sito del dipartimento regionale dell'Agricoltura il decreto con cui si estende la finanziabilità a tutte le 2. Agricoltura, via libera al finanziamento di tutte le domande per la produzione a basso impatto ambientaleÈ stato pubblicato sul sito del dipartimento regionale dell'Agricoltura il decreto con cui si estende la finanziabilità a tutte le 2. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un Manifesto per il Biocontrollo in agricoltura; Agricoltura, ddl del M5s per favorire materiali biodegradabili nei campi: Disincentivare uso della plastica; L'agricoltura 4.0 spinge i ricavi: 15 per cento in più nel primo trimestre; Beni strumentali - Nuova Sabatini. Agricoltura a basso impatto ambientale in Sicilia, finanziate tutte le 2293 domandeÈ stato pubblicato sul sito del dipartimento regionale dell’Agricoltura della Sicilia il decreto con cui si estende la finanziabilità a tutte le 2.293 domande di adesione al bando 2025 sulla ... gazzettadelsud.it Sicilia. Agricoltura, via libera ai finanziamenti per tutte le domande sul basso impatto ambientaleÈ stato pubblicato sul sito del dipartimento regionale dell’Agricoltura il decreto con cui si estende la finanziabilità a tutte le 2.293 domande di adesione al bando 2025 sulla ... libertasicilia.it SICILIA, VIA LIBERA ALLA CALAMITÀ NATURALE: OLTRE 480 MILIONI DI EURO DI DANNI TRA AGRICOLTURA E STRUTTURE La Giunta regionale siciliana ha dato il via libera alla proposta di declaratoria di calamità naturale per i cicloni extratropicali che facebook FORUM ANSA | L'agricoltura Ue tra crisi e nuovo bilancio, con Elena Panichi (Dg Agri) e gli eurodeputati Fidanza (FdI) e Laureti (Pd). DIRETTA #ANSA x.com