Bonus affitto lavoratori turismo le risorse non bastano per tutte le domande | cosa succede ora?

Le domande per il bonus affitto destinato ai lavoratori del turismo hanno superato le risorse messe a disposizione. La misura, chiamata “Staff House”, ha riscosso un interesse superiore alle aspettative tra le imprese del settore. Alla chiusura dello sportello, infatti, si sono registrate più richieste rispetto ai fondi disponibili, creando una situazione in cui non tutte le richieste potranno essere soddisfatte.

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Il bonus affitto per i lavoratori del turismo piace alle imprese, forse anche più del previsto. Lo dimostrano i numeri delle domande presentate per accedere alla misura “Staff House”: alla chiusura dello sportello, infatti, sono state presentate più domande delle risorse disponibili. Bonus affitto lavoratori turismo: quante le domande arrivate. Secondo i dati di Invitalia, che gestisce la misura, alla data del 5 maggio 2026 risultano arrivate 102 domande, per una richiesta complessiva di 80,8 milioni di euro, a fronte di una disponibilità iniziale di 54 milioni. Mancano, quindi, 26,8 milioni di euro all’appello. Il 66% delle domande arriva da PMI, mentre il 22% è stato presentato da microimprese.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus affitto lavoratori turismo, le risorse non bastano per tutte le domande: cosa succede ora? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lavoratori turismo, al via ai contributi Staff House per le imprese, domande dal 2 aprileDalle ore 12 del 2 aprile 2026 sino alle ore 17 del 5 maggio 2026 le imprese del settore turistico – ricettivo e quelle operanti nelle attività di... Bonus nuovi nati 2026, domande in stand by per il contributo da 1.000 euro: cosa succedeLe famiglie italiane in attesa del bonus nuovi nati 2026, si trovano attualmente di fronte a un blocco tecnico: la procedura telematica dell'INPS non... Si parla di: Perchè i costi degli affitti continuano a crescere e i contratti, bonus e agevolazioni con cui si può risparmiare. Bonus affitto lavoratori fuori sede, un sostegno per le imprese del turismo: come fare richiesta e chi ci guadagnaSi avvicina la scadenza per richiedere il bonus affitto lavoratori fuori sede. I titolari di un’attività, in particolare nel settore turistico, avranno infatti tempo fino alle 17.00 del 19 dicembre ... affaritaliani.it Turismo, in arrivo fondi per gli alloggi dei lavoratori del settoreI fondi serviranno anche all’erogazione di contributi per sostenere i costi per la locazione degli alloggi. La norma è inserita nel decreto legge del Mef con Disposizioni urgenti per il finanziamento ... tg24.sky.it