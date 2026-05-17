Banca Prealpi SanBiagio | 6,5 milioni per il territorio e bilancio solido

La Banca Prealpi SanBiagio ha annunciato un investimento di 6,5 milioni di euro destinati a progetti di beneficenza nel territorio locale. La banca ha anche comunicato i nomi dei nuovi dirigenti che guideranno l’istituto nel periodo 2026-2028. I fondi saranno impiegati in iniziative di sostegno alle associazioni e alle comunità locali, mentre il cambio ai vertici si inserisce in un piano di rinnovamento organizzativo. La banca ha mantenuto un bilancio solido anche nel corso dell’ultimo esercizio finanziario.

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? Punti chiave Come verranno utilizzati i 6,5 milioni destinati alla beneficenza locale?. Quali nuovi nomi guideranno la banca nel triennio 2026-2028?. Perché il modello cooperativo impedisce la fuga di capitali dal territorio?. Come influirà l'aumento della raccolta sulla gestione dei prestiti alle imprese?.? In Breve Raccolta a 7 miliardi di euro con incremento del 7,9% rispetto all'anno precedente.. Patrimonio netto a 616 milioni di euro con utile netto di 64,8 milioni.. CET1 Ratio salito al 37,6% e finanziamenti ai clienti sopra i 2,5 miliardi.. Nuovo Collegio Sindacale con Pietro Antonio Cremasco, Remo Spagnol e Rosanna Carlet.. Oltre... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banca Prealpi SanBiagio: 6,5 milioni per il territorio e bilancio solido ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Banca Prealpi SanBiagio: bilancio 2025 solido tra profitto e territorioI risultati finanziari dell’esercizio 2025 di Banca Prealpi SanBiagio delineano un quadro di consolidamento economico per l’istituto di credito... Bilancio 2025 di Banca Malatestiana: risultati in crescita, utile da 32 milioni e impegno sul territorioIl Palacongressi di Rimini ha accolto l’assemblea annuale di Banca Malatestiana, un importante momento di confronto e condivisione, in occasione del... Banca Prealpi, approvato il bilancio. La bcc chiude con una raccolta complessiva a 6 miliardi e mezzo (più 6,8%): Sempre più nel territorioCONEGLIANO Oltre duemila soci, tra presenti fisicamente e rappresentati per delega, hanno approvato il bilancio 2024 di Banca Prealpi SanBiagio, nel corso dell'assemblea annuale tenutasi ieri nel ... ilgazzettino.it Conti record per Banca Prealpi SanBiagioIl miglior bilancio di sempre, grazie allo slancio garantito dai tassi Bce, approvato in concomitanza con le celebrazioni per i 130 anni dalla fondazione. È stato un maggio da ricordare per Banca ... ilsole24ore.com