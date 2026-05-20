BAM! 2026 | il grande raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta nel parco di Villa Contarini
Dal 5 al 7 giugno 2026 si terrà nel parco di Villa Contarini, a Piazzola sul Brenta, il BAM! – Bicycle Adventure Meeting, il principale raduno europeo dedicato ai viaggi in bicicletta. L'evento riunirà appassionati provenienti da diversi paesi, offrendo spazi dedicati alle discussioni, alle esposizioni e alle attività legate al cicloturismo. La manifestazione si svolgerà nel contesto del parco monumentale di Villa Contarini, una location storica che farà da sfondo all'iniziativa.
BAM! – Bicycle Adventure Meeting, il grande raduno europeo dedicato al viaggio in bicicletta, tornerà dal 5 al 7 giugno 2026 nel parco monumentale di Villa Contarini, a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova.Dopo il successo dell’edizione 2025, la più grande di sempre, il festival conferma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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