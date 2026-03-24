I meravigliosi giardini di Villa Reale a Marlia ospiteranno nel periodo di Pasqua alcune uova giganti a darà vita ad una serie di attività per bambini con la speciale edizione della Caccia al Tesoro di Pasquetta, che festeggia il suo 10° anniversario. Dal 3 al 6 aprile, dalle 10 alle 18, il parco storico si trasformerà in un luogo magico dove arte, natura e divertimento si incontrano. Le uova giganti decorate saranno vere installazioni artistiche, realizzate da giovani talenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Firenze, insieme ad artisti toscani, che le hanno dipinte sulla base dei bozzetti selezionati da Fabrizio Galli, celebre artista e carrista del Carnevale di Viareggio, con il coordinamento dell’artista Maupal. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uova giganti nel parco di Villa Reale. A Pasquetta grande caccia al tesoro

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