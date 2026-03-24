Uova giganti nel parco di Villa Reale A Pasquetta grande caccia al tesoro

Da lanazione.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I meravigliosi giardini di Villa Reale a Marlia ospiteranno nel periodo di Pasqua alcune uova giganti a darà vita ad una serie di attività per bambini con la speciale edizione della Caccia al Tesoro di Pasquetta, che festeggia il suo 10° anniversario. Dal 3 al 6 aprile, dalle 10 alle 18, il parco storico si trasformerà in un luogo magico dove arte, natura e divertimento si incontrano. Le uova giganti decorate saranno vere installazioni artistiche, realizzate da giovani talenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Firenze, insieme ad artisti toscani, che le hanno dipinte sulla base dei bozzetti selezionati da Fabrizio Galli, celebre artista e carrista del Carnevale di Viareggio, con il coordinamento dell’artista Maupal. 🔗 Leggi su Lanazione.it

uova giganti nel parco di villa reale a pasquetta grande caccia al tesoro
© Lanazione.it - Uova giganti nel parco di Villa Reale. A Pasquetta grande caccia al tesoro

Articoli correlati

'Caccia alle uova' alla Villa BelliniUna città che unisce: centinaia di bambini con il cestino tra le mani, famiglie che camminano tra i viali storici di uno dei giardini più belli...

Un dono di Epifania, la Peschiera grande riapre nel Parco reale della Reggia di CasertaTempo di lettura: 4 minutiNel giorno dell’Epifania, quando la tradizione affida alla Befana il compito dei doni, con la ritualità in essi implicita...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Villa Reale

Temi più discussi: Pasqua alla Villa Reale di Marlia per famiglie e bambini: uova giganti artistiche, caccia al tesoro e picnic nel parco; Uova giganti nel parco di Villa Reale. A Pasquetta grande caccia al tesoro; Pasqua 2026 in Toscana: esperienze fuori dagli schemi; Caccia al tesoro botanico 2026: eventi di Pasqua e Pasquetta nei giardini italiani.

villa reale uova giganti nel parcoUova giganti nel parco di Villa Reale. A Pasquetta grande caccia al tesoroI meravigliosi giardini di Villa Reale a Marlia ospiteranno nel periodo di Pasqua alcune uova giganti a darà vita ... lanazione.it

Pasqua alla Villa Reale di Marlia per famiglie e bambini: uova giganti artistiche, caccia al tesoro e picnic nel parcoDal 3 al 6 aprile la storica dimora in provincia di Lucca ospita opere d'arte realizzate dai giovani talenti delle Accademie di Belle Arti di Roma e Firenze e una caccia al tesoro nei 16 ettari del pa ... intoscana.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.