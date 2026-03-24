Villa Contarini al via il restauro delle sale interne per oltre 1 milione di euro

Sono stati assegnati i lavori per il secondo lotto di restauro delle sale interne di Villa Contarini, situata a Piazzola sul Brenta. L’intervento, del valore superiore a un milione di euro, riguarda le aree interne di uno degli edifici più rappresentativi dell’architettura veneta. I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva e prevedono interventi di conservazione e recupero degli ambienti storici.

Sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori del secondo lotto di restauro di uno degli esempi più prestigiosi dell’architettura veneta: villa Contarini, a Piazzola sul Brenta. L’intervento, dal valore complessivo di 1.146.621,07 euro, riguarda in particolare il recupero delle superfici murarie decorate di alcune sale interne del complesso monumentale. I lavori saranno finanziati con risorse messe a disposizione dall’Istituto Regionale Ville Venete (IRVV) e si inseriscono nel programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027. L’operazione rappresenta un ulteriore tassello del piano straordinario di manutenzione e recupero dell’edificio, avviato per rispondere alla necessità di interventi conservativi urgenti e non più rinviabili. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Ircac, nel 2025 oltre un milione di euro stanziati in favore delle cooperative sicilianeUn milione e 150 mila euro di finanziamenti agevolati per crediti a medio termine e crediti di esercizio sono stati deliberati dall'Ircac nell'ultima... I fondi del Seminario per sistemare delle case private, sottratto oltre un milione di euroIl vescovo Riccardo Lamba: “Sono addolorato per la triste vicenda, nutro piena fiducia nello svolgimento delle indagini”. Una selezione di notizie su Villa Contarini Temi più discussi: Restauro di Villa Contarini: via al secondo lotto per oltre 1,1 milioni di euro; Il peso delle parole. Prendersi cura dei disturbi alimentari il 21 aprile 2026; Gaetano Ruocco Guadagno (Marco & Pippo) sposa Benedetta Bassan: Mi corteggiava in pasticceria; Piazzola, Il peso delle parole: un convegno per sensibilizzare sui disturbi alimentari. Caseus, al via la kermesse con 475 formaggi in gara a Villa Contarini. Il taglio del nastro con Luca ZaiaPIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - L'eccellenza della produzione casearia regionale, nazionale ed internazionale, a Piazzola sul Brenta in Villa Contarini. Il presidente del Veneto Luca Zaia oggi, sabato ... ilgazzettino.it Villa Contarini, la Versailles del VenetoLa nostra visita guidata inizierà da Villa Contarini, splendido esempio di villa veneta, detta altresì la Versailles del Veneto. Un viaggio alla scoperta della storia, dei racconti e delle immagini ... padovaoggi.it Quando il sole scende, il cielo si accende di sfumature calde e avvolgenti, trasformando ogni cosa in pura meraviglia. Davanti a Villa Contarini, la luce si posa elegante sulle sue forme maestose e i colori si specchiano sulle acque calme, creando uno scenari - facebook.com facebook