Balneari Lugini e Mannetti firmano la petizione Taormina contro Bolkestein

Due rappresentanti politici hanno firmato una petizione promossa da un avvocato per chiedere maggiori protezioni sulle concessioni balneari. L’iniziativa, che si è svolta a Taormina, mira a riaprire il dialogo con le istituzioni nazionali, europee e regionali, e a far valere le istanze di chi lavora nel settore. La petizione coinvolge anche altre figure politiche e mira a sensibilizzare sulle questioni legate alle concessioni e alle normative vigenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L'Aquila - Lugini e Mannetti aderiscono all’iniziativa promossa da Carlo Taormina per chiedere tutele sulle concessioni balneari e riaprire il confronto con Roma, Bruxelles e Regione Abruzzo. I consiglieri regionali Gianpaolo Lugini e Carla Mannetti hanno sottoscritto la petizione contro l’applicazione della direttiva Bolkestein al settore delle concessioni balneari, iniziativa promossa dall’avvocato Carlo Taormina e rivolta alle istituzioni italiane ed europee. L’obiettivo dichiarato è riportare al centro del dibattito la tutela di un comparto considerato strategico per l’economia nazionale e, in particolare, per il sistema turistico dell’Abruzzo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Balneari, Lugini e Mannetti firmano la petizione Taormina contro Bolkestein ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bolkestein, i balneari protestano a RomaHanno gridato più volte "Vergogna", srotolato striscioni come "No Bolkestein" e "No al furto delle spiagge", ricordando a chi governa il Paese che se... Bolkestein, la rivolta dei balneari: “No alle aste, quel bando non va”Civitanova Marche, 6 maggio 2026 – “Così come pensato, il bando tipo non ci soddisfa affatto”.