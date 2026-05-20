Ballerini si ritira dal Giro d’Italia | l’azzurro cade in curva e saluta la corsa dopo il successo a Napoli

Davide Ballerini ha deciso di abbandonare il Giro d’Italia 2026 dopo aver subito una caduta in una curva durante una tappa. L’incidente ha provocato un infortunio che ha reso difficile proseguire la corsa. Prima di questa tappa, l’atleta aveva conquistato il traguardo di Napoli, ottenendo una vittoria importante. La sua partecipazione si è conclusa quindi prima del previsto, lasciando il percorso senza la sua presenza. La corsa prosegue senza di lui nelle tappe successive.

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Davide Ballerini si è ritirato dal Giro d’Italia 2026. Vincitore sul traguardo di Napoli nella sesta tappa, il 31enne corridore canturino della XDS Astana è rimasto vittima di una brutta caduta nelle fasi iniziali della tappa, la Porcari (Paper District)-Chiavari di 195 Km, a circa 150 chilometri dalla conclusione. L’azzurro ha provato a stringere i denti ma dopo un po’ è stato costretto a salire sull’ammiraglia. Ritiro anche per il belga Edward Planckaert (Alpecin-PremierTech). Ballerini mirava a essere uno dei protagonisti di giornata, vista la fuga da lontano prevista. La tappa è stata vinta da Narvaez, mentre Eulalio ha mantenuto la maglia rosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ballerini si ritira dal Giro d’Italia: l’azzurro cade in curva e saluta la corsa dopo il successo a Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Davide Ballerini si ritira al Giro d’Italia: brutta caduta dopo la vittoria a NapoliDavide Ballerini si è ritirato nel corso dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, in seguito a una brutta caduta che lo ha fortemente debilitato. Giro d’Italia 2026: Ballerini fa fumare d’azzurro il VesuvioIl canturino Davide Ballerini (XDS Astana Team) ha vinto in volata la sesta tappa del 109° Giro d’Italia lungo i 141 chilometri che hanno portato la... SI RITIRA DAVIDE BALLERINI! Il corridore della Astana non ha superato la caduta di prima, un vero peccato per il vincitore della tappa di Napoli! Forza Ballero #GirodItalia #EurosportCiclismo x.com I ballerini non ricevono così tanto credito all'Eurovision? reddit Davide Ballerini si ritira al Giro d’Italia: brutta caduta dopo la vittoria a NapoliDavide Ballerini si è ritirato nel corso dell'undicesima tappa del Giro d'Italia, in seguito a una brutta caduta che lo ha fortemente debilitato. Il ... oasport.it Giro, Davide Ballerini dribbla la caduta e regala la prima vittoria all’ItaliaNon sempre si può perdere. Finalmente, al sesto giorno, anzi alla sesta tappa, la Paestum-Napoli di 142 km, un corridore italiano, Davide Ballerini, 33enne di lungo corso, riesce a spezzare il sortile ... ilsole24ore.com