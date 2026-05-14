Giro d’Italia 2026 | Ballerini fa fumare d’azzurro il Vesuvio

Durante la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 141 chilometri e partenza da Paestum con arrivo a Napoli, il ciclista del team XDS Astana ha conquistato la vittoria in volata. Davide Ballerini, originario di cantù, ha battuto gli avversari negli ultimi metri, portando a termine la frazione con successo. La vittoria è stata ufficializzata dopo la conclusione della corsa, che ha visto la carovana rosa attraversare la regione campana fino alla città partenopea.

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Il canturino Davide Ballerini (XDS Astana Team) ha vinto in volata la sesta tappa del 109° Giro d’Italia lungo i 141 chilometri che hanno portato la carovana rosa da Paestum a Napoli. Il trentunenne lombardo ha completato la frazione in 3h19’30”, alla media di 42.406 kmh, precedendo la coppia Soudal Quick Step formata dal vincitore della Milano-Sanremo 2021, Jasper Stuyven, e dalla maglia ciclamino, il francese Paul Magnier. Resta immutata la classifica generale con il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) in maglia rosa con un vantaggio di 2’51” sullo spagnolo Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG) e di 3’34” sul bresciano Christian Scaroni (XDS Astana Team). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giro d’Italia 2026: Ballerini fa fumare d’azzurro il Vesuvio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d'Italia 2026, tappa 6: a Napoli vince Ballerini. Ordine d'arrivo e classificaNapoli, 14 maggio 2026 - La tappa 6 riporta il Giro d'Italia 2026 a Napoli, ma stavolta non sull'ormai consueto arrivo del Lungomare Caracciolo,... Giro di Turchia 2026, Van Uden fa suo lo sprint a Kemer. Quarto Belletta e quinto BalleriniDopo quasi un anno dall’ultimo successo, la quarta tappa del Giro d’Italia 2025, Casper Van Uden è tornato a vincere una corsa. Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Tappa 6: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Giro d’Italia 2026: le tappe decisive, i favoriti e dove vederlo in tv. DIRETTA Giro d'Italia 2026 LIVE Sesta Tappa: from Paestum to Napoli in 141 km with a mostly flat profile and a chancy finale. Real-time rider tracking, stage classifications, and updated gaps available via our app. Live start at 13:50 with TV and streami… x.com Giro d'Italia 2026, Ballerini vince la 6^ tappa, Eulalio resta in maglia rosaSesta tappa oggi, 14 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Paestum e arriva a Napoli, per un totale di 142 km. La maglia rosa è sulle spalle di Eulalio, mentre ieri la t ... tg24.sky.it Classifica Giro d’Italia 2026, sesta tappa: Eulalio maglia rosa, Pellizzari davanti a Vingegaard. Domani il Blockhaus!La classifica generale del Giro d'Italia 2026 non ha subito scossoni di rilievo nelle posizioni che contano in occasione della sesta tappa: i 141 km da ... oasport.it