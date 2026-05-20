Balcani l’UE stanzia 158,9 milioni per infrastrutture e innovazione

L’Unione Europea ha annunciato di aver destinato 158,9 milioni di euro ai paesi dei Balcani occidentali per finanziare progetti legati alle infrastrutture e all’innovazione. La distribuzione di questi fondi tra Albania, Montenegro e Macedonia non è ancora stata resa pubblica, né sono stati dettagliati i criteri adottati per le riforme che hanno consentito l’erogazione di tali risorse. Le decisioni sono state comunicate nelle ultime settimane, senza specificare le modalità di riparto o le tappe future.

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? Domande chiave Come verranno ripartiti i fondi tra Albania, Montenegro e Macedonia?. Quali riforme specifiche hanno permesso l'erogazione di questi milioni?. Come influirà la digitalizzazione scolastica sulla vita dei cittadini macedoni?. Chi gestirà concretamente i progetti finanziati tramite il fondo WBIF?.? In Breve Albania riceve 49 milioni, Montenegro 44,2 milioni e Macedonia del Nord 65,7 milioni.. Marta Kos collega i fondi al benessere materiale dei cittadini balcanici.. I fondi finanziano ricerca in Montenegro e digitalizzazione scolastica in Macedonia del Nord.. L'UE propone 6 miliardi di euro complessivi per il Piano di crescita regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Balcani, l’UE stanzia 158,9 milioni per infrastrutture e innovazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Missione per 20mila minori: l’UE stanzia 50 milioni per il ritorno? Domande chiave Come verranno utilizzati i 50 milioni per il reintegro dei minori? Chi sono i responsabili delle adozioni illegali e... Difesa Ue, via ad AGILE: 115 milioni per spingere l’innovazione militareRoma, 25 marzo 2026 – Come indicato in conferenza stampa dalla vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Henna Virkkunen, e dal commissario... Foti, 'impatto fondi Ue nei Balcani Occidentali solo con programmazione'L'Italia coltiva con convinzione il percorso di integrazione europea per i Balcani occidentali, rafforzando l'idea di un'Unione sempre più coesa a 27 e oltre. (ANSA) ... ansa.it Ue-Balcani occidentali: Dichiarazione di Bruxelles, passi di avvicinamento. Von der Leyen: Allargamento scelta strategicaIl Vertice dimostra la forza delle nostre relazioni e i benefici che apportano ai nostri cittadini. La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e le crescenti sfide geopolitiche ... agensir.it