La Commissione europea ha annunciato l'avvio del progetto AGILE con un investimento di 115 milioni di euro destinato a promuovere l'innovazione nel settore militare. La vicepresidente esecutiva ha spiegato che l'iniziativa mira a rafforzare le capacità tecnologiche e le competenze nel campo della difesa. L'annuncio arriva in un momento di crescente attenzione alle strategie di sicurezza e alla modernizzazione delle forze armate europee.

Roma, 25 marzo 2026 – Come indicato in conferenza stampa dalla vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Henna Virkkunen, e dal commissario alla Difesa e allo Spazio, Andrius Kubilius, i conflitti contemporanei premiano chi riesce a sviluppare, testare e dispiegare nuove soluzioni in settimane o mesi, non più in anni. “Quello a cui stiamo assistendo è che le guerre e i campi di battaglia stanno cambiando in modo molto drammatico, e i militari hanno bisogno di nuove tecnologie, consegne rapide e prezzi molto competitivi”. Per questo, ha aggiunto, “la trasformazione dell’industria della difesa è la nostra priorità strategica”.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Difesa Ue, via ad AGILE: 115 milioni per spingere l’innovazione militare

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