Missione per 20mila minori | l’UE stanzia 50 milioni per il ritorno

L’Unione Europea ha deciso di destinare 50 milioni di euro a una missione dedicata al ritorno di 20.000 minori. Le risorse serviranno per supportare le operazioni di reintegro e assistenza ai bambini coinvolti. Restano ancora da chiarire le modalità di utilizzo dei fondi e i soggetti responsabili delle adozioni illegali e dell’indottrinamento forzato, questioni al centro di diverse indagini ufficiali.

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