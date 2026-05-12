Missione per 20mila minori | l’UE stanzia 50 milioni per il ritorno
L’Unione Europea ha deciso di destinare 50 milioni di euro a una missione dedicata al ritorno di 20.000 minori. Le risorse serviranno per supportare le operazioni di reintegro e assistenza ai bambini coinvolti. Restano ancora da chiarire le modalità di utilizzo dei fondi e i soggetti responsabili delle adozioni illegali e dell’indottrinamento forzato, questioni al centro di diverse indagini ufficiali.
? Domande chiave Come verranno utilizzati i 50 milioni per il reintegro dei minori? Chi sono i responsabili delle adozioni illegali e dell'indottrinamento forzato? Come aiuteranno le nuove tecnologie digitali a rintracciare i bambini dispersi? Quali sanzioni colpiranno gli enti educativi coinvolti nelle deportazioni??? In Breve Marta Kos e Andrii Sybiha coordinano fondi per educazione e giustizia. Un milione di euro finanzierà capacità digitali per richieste di risarcimento. Sanzioni colpis .🔗 Leggi su Ameve.eu
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