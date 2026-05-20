Bakary l?ultimo viaggio tra guerra e burocrazia | Ogni ora è più difficile Autopsia | ferite confermate
Bakary si trova nel bel mezzo di un percorso complicato tra guerra e burocrazia, con le difficoltà che crescono di ora in ora. Le procedure per organizzare il funerale, il rimpatrio della salma e il trasferimento dalla capitale Bamako al villaggio di origine sono diventate più complesse e richiedono tempi più lunghi. L’autopsia ha confermato le ferite riportate, mentre le autorità continuano a gestire le pratiche amministrative e le formalità necessarie per completare il procedimento.
È il tempo delle questioni burocratiche. Organizzare il rito funebre, il rimpatrio della salma in Mali e, soprattutto, il trasferimento dalla capitale Bamako al villaggio di Mouline, dove i genitori di Bakary attendono di poter piangere il proprio figlio. Un’impresa non facile perché il Paese africano attraversa una delle fasi più violente e destabilizzanti degli ultimi anni, segnata da un’offensiva coordinata senza precedenti contro la giunta militare al potere. Problemi di sicurezza che potrebbero quindi ostacolare anche un trasferimento interno di qualche centinaio di chilometri. Tanto per comprendere la gravità della situazione e il... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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Anche il sesto e ultimo componente del branco che sabato a Taranto ha ammazzato a sangue freddo Bakary Sako è stato arrestato. Ha 22 anni, è uno degli unici due maggiorenni della gang e quello che gli inquirenti indicano come il capo, il leader, quello c facebook