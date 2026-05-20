Bakary l?ultimo viaggio tra guerra e burocrazia | Ogni ora è più difficile Autopsia | ferite confermate

Bakary si trova nel bel mezzo di un percorso complicato tra guerra e burocrazia, con le difficoltà che crescono di ora in ora. Le procedure per organizzare il funerale, il rimpatrio della salma e il trasferimento dalla capitale Bamako al villaggio di origine sono diventate più complesse e richiedono tempi più lunghi. L’autopsia ha confermato le ferite riportate, mentre le autorità continuano a gestire le pratiche amministrative e le formalità necessarie per completare il procedimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui