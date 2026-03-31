Il prezzo del trasporto marittimo verso il Golfo Persico è aumentato di circa 4.500 dollari per ogni container. Nel frattempo, il traffico di frutta italiana diretta in Medio Oriente ha subito una riduzione significativa, con un calo evidente nelle spedizioni verso questa regione. Questi cambiamenti riflettono le ripercussioni economiche di eventi legati alle tensioni nella zona.

"Il traffico verso il Medio Oriente, che è una delle principali destinazioni della frutta italiana, si è drasticamente ridotto. Chi aveva contratti a lungo termine, pur pagando i sovrapprezzi, ancora imbarca". A dirlo è Riccardo Martini, Ceo di DCS Tramaco, tracciando la situazione delle ricadute del conflitto sulla logistica marittima. "Fortunatamente - aggiunge - la stagione export via mare di uno dei frutti simbolo della Romagna, cioè il kiwi, stava volgendo al termine e l’impatto della guerra è più limitato". Sul porto di Ravenna, l’effetto è al momento indiretto. "Il nostro non è uno scalo per destinazioni verso quell’area per quanto riguarda l’ortofrutta, perché i tempi di transito sono troppo lunghi", spiega Martini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il costo della guerra: "Per ogni container verso il Golfo Persico ora 4.500 dollari in più"

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#Iran ancora sotto attacco: colpiti 3 porti nel golfo persico. Missili su #Teheran mentre ad #Islamabad proseguono le trattative indirette per trovare una soluzione sullo stretto di #Hormuz x.com