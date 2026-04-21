Dirigenti scolastici tra leadership e burocrazia | l’equilibrio difficile secondo Antonello Giannelli

Nella rubrica “I Protagonisti” di Orizzonte Scuola, si analizza il ruolo del dirigente scolastico nel sistema educativo italiano. La discussione si concentra sulla sfida di mantenere un equilibrio tra le funzioni di leadership e le richieste burocratiche. Antonello Giannelli, presidente dell’associazione dei dirigenti scolastici, ha parlato delle difficoltà legate alla gestione quotidiana e alle responsabilità di questa figura.

Nella rubrica “I Protagonisti” di Orizzonte Scuola, il focus si sposta su una delle figure chiave del sistema educativo italiano: il dirigente scolastico. Un ruolo che negli ultimi anni si è progressivamente trasformato, stretto tra responsabilità amministrative crescenti e la necessità di esercitare una guida pedagogica efficace. Ospite dell’approfondimento è Antonello Giannelli, presidente nazionale dell’ANP (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola), da tempo punto di riferimento nel dibattito sulla governance scolastica. Al centro dell’intervista: autonomia, valutazione, reclutamento, innovazione e prospettive future della dirigenza.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Dirigenti scolastici tra leadership e burocrazia: intervista ad Antonello Giannelli Notizie correlate Dirigenti scolastici e comunità educante: oltre gli adempimenti, il nodo della leadership pedagogica. Un contributo di Salvatore Nocera e Rosita LanciottiNel dibattito sulla scuola italiana torna il tema del ruolo dei dirigenti scolastici, rilanciato da Salvatore Nocera, esperto di normativa... I gemelli omozigoti Rapisarda: dirigenti scolastici con disabilità visiva a capo di due Licei. “La disabilità non preclude la leadership”In vista del convegno promosso dall’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, guidato dalla dirigente Viviana Assenza, in collaborazione con i...