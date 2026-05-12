La lite e l'accoltellamento da un 15enne | così è morto Bakari Sako a Taranto Violenza da Arancia Meccanica
A Taranto, un 15enne è stato ucciso durante una lite culminata con un accoltellamento. La discussione è scoppiata davanti a un bar vicino alla stazione, dove la vittima si trovava abitualmente prima di andare a lavorare come bracciante. Dopo aver tentato di scappare, Bakari Sako è stato raggiunto e colpito dalla banda di giovani che lo aveva preso di mira. La vicenda è stata definita da alcuni come una scena di violenza simile a quella di un film.
Bakari Sako ha cercato di fuggire dopo una discussione iniziata davanti al bar della stazione dove era solito prendere il caffè prima di andare a lavorare come bracciante a Massafra, ma la babygang che lo aveva preso di mira non gli ha lasciato scampo. A ucciderlo con un cacciavite, non ancora ritrovato, è stato un 15enne. I ragazzi fermati, tutti giovanissimi, sono 5.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Argomenti più discussi: Sako Bakari, ucciso senza motivo mentre andava al lavoro: a Taranto la rabbia per l'omicidio del 35enne; La lite e l'accoltellamento da un 15enne: così è morto Bakari Sako a Taranto. Violenza da Arancia Meccanica; Bakari Sako ucciso a Taranto, lascia due mogli (entrambe incinte) in Mali. Gli amici sconvolti: Aggredito senza motivo; Taranto, bracciante ucciso a colpi di cacciavite dopo una lite con un gruppo di ragazzi. Caccia a una baby gang del centro storico.
SAKO BAKARI, UCCISO SENZA MOTIVO MENTRE ANDAVA AL LAVORO: LA RABBIA PER L'OMICIDIO DEL 35ENNE ???? Bakari era impiegato come bracciante agricolo e si apprestava a raggiungere il posto di lavoro quando ha avuto una lite con al facebook
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