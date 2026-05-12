La lite e l'accoltellamento da un 15enne | così è morto Bakari Sako a Taranto Violenza da Arancia Meccanica

A Taranto, un 15enne è stato ucciso durante una lite culminata con un accoltellamento. La discussione è scoppiata davanti a un bar vicino alla stazione, dove la vittima si trovava abitualmente prima di andare a lavorare come bracciante. Dopo aver tentato di scappare, Bakari Sako è stato raggiunto e colpito dalla banda di giovani che lo aveva preso di mira. La vicenda è stata definita da alcuni come una scena di violenza simile a quella di un film.

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