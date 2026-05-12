La lite e l'accoltellamento da un 15enne | così è morto Bakari Sako a Taranto Violenza da Arancia Meccanica

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto, un 15enne è stato ucciso durante una lite culminata con un accoltellamento. La discussione è scoppiata davanti a un bar vicino alla stazione, dove la vittima si trovava abitualmente prima di andare a lavorare come bracciante. Dopo aver tentato di scappare, Bakari Sako è stato raggiunto e colpito dalla banda di giovani che lo aveva preso di mira. La vicenda è stata definita da alcuni come una scena di violenza simile a quella di un film.

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Bakari Sako ha cercato di fuggire dopo una discussione iniziata davanti al bar della stazione dove era solito prendere il caffè prima di andare a lavorare come bracciante a Massafra, ma la babygang che lo aveva preso di mira non gli ha lasciato scampo. A ucciderlo con un cacciavite, non ancora ritrovato, è stato un 15enne. I ragazzi fermati, tutti giovanissimi, sono 5.🔗 Leggi su Fanpage.it

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