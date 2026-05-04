Elisa Giugno trovata morta a Cecima l'autopsia esclude l'aggressione | Ferite compatibili con la caduta

Il corpo di una giovane donna è stato rinvenuto il 28 aprile in una scarpata a Cecima, in provincia di Pavia. Dopo l’autopsia, gli esami hanno escluso che ci siano state ferite di origine violenta e hanno concluso che le ferite compatibili con una caduta. Non sono state riscontrate tracce di aggressione o di altri traumi che possano aver causato il decesso. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato specifiche.

L'autopsia eseguita sul corpo di Elisa Giugno esclude la morte violenta. La 22enne aveva solo ferite compatibili con la caduta nella scarpata in cui è stata trovata senza vita il 28 aprile a Cecima (Pavia).🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Elisa Giugno trovata morta a Cecima, l’amico: “È stata con me una settimana, poi all’improvviso se n’è andata”È stato interrogato come persona informata sui fatti l'amico di Elisa Giugno, la 22enne trovata morta a Cecima (Pavia) il 28 aprile. Chi era Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Cecima nel Pavese: l’ipotesi dell’aggressioneElisa Giugno è la 22enne di Voghera (Pavia) che è stata trovata senza vita in un prato tra le colline di Cecima, in Oltrepò Pavese. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elisa Giugno trovata morta in una scarpata: era sparita da una settimana; Elisa Giugno, il giallo della 22enne trovata morta a Cecima: abbandonata in una scarpata, l'auto sequestrata a un amico, la pista di un complice; Elisa Giugno, il mistero della morte della ragazza trovata in un campo a Cecima; Chi è Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un campo a Cecima. Elisa Giugno trovata morta a Cecima, l’autopsia esclude l’aggressione: Ferite compatibili con la cadutaElisa Giugno non è morta per un trauma o per lesioni compatibili con un'aggressione. Questo è il primo, parziale, risultato emerso dall'autopsia eseguita oggi, lunedì 4 maggio, sul corpo della 22enne ... fanpage.it Elisa Giugno, trovata morta a Cecima, l'autopsia esclude la pista dell'omicidio. «Ferite compatibili con la caduta»Ancora da stabilire la data esatta della morte della 22enne, trovata in una scarpata a Cecima e dove sia avvenuto il decesso. Resta ancora aperta l'ipotesi che qualcuno possa aver spostato e trasporta ... milano.corriere.it Slitterà, in segno di lutto per la morte di Elisa Giugno, l’inaugurazione del nuovo ponte tibetano di Serra del Monte. - facebook.com facebook Giallo di Pavia. Elisa Giugno, 22 anni, è stata trovata senza vita in un campo. Sentito per diverse ore l’amico che la ospitava. Casa e macchina dell’amico perquisite e messe sotto sequestro dai Carabinieri. Nessuna pista è esclusa. Il commento di Milo Infante x.com