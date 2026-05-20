Bagnino autista e addetti pulizie
Sono state pubblicate nuove offerte di lavoro presso gli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di Spezia. Le posizioni disponibili includono ruoli di bagnino, autista e addetti alle pulizie. Le persone interessate possono consultare le dettagliate informazioni e inviare le candidature attraverso il sito web indicato. Le opportunità sono rivolte a candidati con diverse qualifiche e esperienze, e le modalità di presentazione delle domande sono specificate nel portale ufficiale.
Le proposte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di Spezia. Info e candidature: https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 MURATORE Azienda edile artigiana ricerca muratore. Richieste esperienza, possesso patente B, essere auto o motomuniti. Contratto a tempo determinato di tre-sei mesi. Orario: 8-12 e 13-17. Sede La Spezia. Offerta 63183. 1 ASSISTENTE BAGNANTI Attività di balneazione alla piscina pubblica, situata in località Valdonica, cerca bagnino. Richiesto possesso brevetto di assistente bagnanti ed essere auto o motomuniti. Contratto stagionale. Offerta 63166. 5 ADDETTI PULIZIE Società cooperativa operante nel settore pulizie cerca 5 addetti servizi di pulizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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