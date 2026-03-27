Lavoro 2500 posizioni in Puglia | grande reclutamento per addetti alle pulizie nel turismo e governanti

In Puglia sono state aperte circa 2.500 posizioni di lavoro, principalmente rivolte a addetti alle pulizie nel settore turistico e governanti. La richiesta di personale nel settore turistico si conferma alta, secondo i dati raccolti nel report bisettimanale di ‘Workup’, promosso dai Centri per l’Impiego di Bari, Bat e Foggia di Arpal Puglia. La domanda di lavoro rimane elevata nella regione.

In evidenza tra le aree occupazionali in crescita, i servizi socio-sanitari ed educativi. Bando Servizio Civile 2026: ricerca di 738 volontari nelle province Bat, Foggia e Bari Continua la trazione turistica nella domanda di lavoro analizzata su ‘Workup’, il report bisettimanale promosso dai Centri per l’Impiego di Bari, Bat e Foggia di Arpal Puglia. In questa edizione è il settore ‘Servizi turistici, culturali e ristorazione’ a guidare la classifica delle posizioni lavorative, con un fabbisogno di 1.023 unità. Se a questo dato si sommano le 597 posizioni per i ‘Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi’, emerge come il macro-settore dell’accoglienza e del tempo libero rappresenti circa il 64% della richiesta di personale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Lavoro, 2500 posizioni in Puglia: grande reclutamento per addetti alle pulizie nel turismo e governanti Articoli correlati Leggi anche: Lavoro: oltre 2.500 posizioni disponibili. Grande reclutamento nel settore turistico Addetti alle pulizie e operatore socialeAnnunci di lavoro pubblicati ai Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Una raccolta di contenuti su Lavoro 2500 posizioni in Puglia grande... Assunzioni, la provincia cresce di 2.800 posti di lavoro in più. Il bilancioVENEZIA - Bilancio occupazionale: il 2025 chiude in positivo e nella città metropolitana di Venezia si registra una delle migliori variazioni positive di tutta la regione. E se ovunque ... ilgazzettino.it Cerchi lavoro? Ci sono 50 mila offerte per l’estate 2025: dai bagnini ai negozi di lusso, i profili più richiestiOpenjobmetis, segnala infine oltre 2.500 posizioni aperte in tutta la penisola, distribuite in numerosi settori chiave, con richieste che coprono l’intero territorio nazionale. Per la Gdo ha oltre 500 ... corriere.it