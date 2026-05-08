Scioperano gli addetti delle pulizie del centro commerciale La Rotonda

Oggi si è svolto uno sciopero tra le lavoratrici e i lavoratori dell’appalto per le pulizie del centro commerciale La Rotonda. L’adesione ha coinvolto tutte le dieci persone impiegate nel servizio, che lavorano per la società Lmm Logistics. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le modalità di contratto, con i dipendenti che hanno deciso di aderire alla mobilitazione. Nessuna variazione è stata registrata negli orari di apertura del centro commerciale.

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Oggi sciopero con adesione delle lavoratrici e dei lavoratori di Lmm Logistics, dell'appalto del servizio di pulizie del Centro Commerciale Conad La Rotonda in cui sono impiegati dieci persone. Dopo l'apertura dello stato di agitazione, il 24 aprile, viste le difficoltà nel confronto con.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Ikea di Afragola, stop alle pulizie al centro commerciale: c’è lo sciopero degli addettiSciopero dei lavoratori della Service Key, la ditta di pulizie che lavora all'Ikea di Afragola. Panico tra i clienti e gli addetti: crolla controsoffitto nel centro commerciale allagatoSan Rocco al Porto (Lodi) – Centro commerciale allagato nel pomeriggio di shopping. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Venerdì 8 maggio 2026 sciopero del personale di Trentino trasporti; SCIOPERO DEI LAVORATORI DELLA MSG. 50 ADDETTI CERCANO IL CONFRONTO CON L’AZIENDA; Trenitalia, Filt Cgil: sciopero dei servizi ristorazione su alta velocità; Turni fino a 15 ore e buoni pasto spariti, esplode la protesta al Sant’Orsola e al Rizzoli. Sciopero alla Biennale Arte: padiglioni e bookshop chiudonoSciopero e proteste attraversano la Biennale Arte 2026 di Venezia: chiusi temporaneamente il bookshop e diversi padiglioni ai Giardini, mentre cresce la contestazione contro Israele ... exibart.com A fine turno buio e insicurezza. Scioperano gli addetti alle pulizie nella sede SiaeUno stravolgimento che peggiora notevolmente le condizioni di chi lavora in appalto, spesso costretto a gestire anche altri impegni lavorativi per raggiungere un salario dignitoso ha scritto in una ... romatoday.it Prato: un “imprenditore” prende a schiaffi e pugni Arturo, sindacalista SUDD Cobas. Perché Non sopporta il sindacato che fa il suo mestiere e lavoratori che scioperano per orari umani e salari più alti. E la politica Da 30 anni sta col “prenditore” e contro i lav x.com 7 MAGGIO SCIOPERO DELLA SCUOLA Con gli insegnanti, il personale scolastico e gli studenti che scioperano e manifestano contro la privatizzazione e i tagli al bilancio della scuola. Contro la militarizzazione della formazione e della ricerca. Contro la scuol - facebook.com facebook