Bagnini spunta anche un' indagine della Procura sul servizio di salvamento

La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un’indagine riguardante il servizio di salvamento gestito dal Comune di Latina. La questione riguarda le modalità di svolgimento e eventuali irregolarità nel servizio di salvataggio sulle spiagge del territorio. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle accuse o sui soggetti coinvolti. La magistratura ha avviato le verifiche per chiarire eventuali responsabilità legate alle attività di salvataggio.

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