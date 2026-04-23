Da parco 2 Giugno a Pane e Pomodoro | bagni pubblici aperti anche il 25 e il 26 aprile

A Bari, i servizi igienici pubblici situati nei parchi e nelle zone di mare rimarranno aperti anche nel fine settimana del 25 e 26 aprile. La decisione riguarda i bagni pubblici di diversi punti della città, tra cui il parco 2 Giugno e l’area di Pane e Pomodoro, garantendo così l’accesso ai servizi durante i giorni di festa. La disponibilità di questi servizi è confermata anche per il prossimo weekend.

I bagni e i servizi igienici pubblici a Bari resteranno aperti nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile. A disporlo è stata la ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche spiegando pur essendo il servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici in regime di gestione.🔗 Leggi su Baritoday.it

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