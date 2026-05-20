Bagarinaggio online | il TAR riduce la multa per il ticketing speculativo

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di ridurre la sanzione inflitta a un'azienda coinvolta nel bagarinaggio online di biglietti per eventi musicali e sportivi. L'indagine della Guardia di Finanza ha riguardato alcuni artisti e promotori di eventi, che avrebbero utilizzato canali non ufficiali per la rivendita dei biglietti. La decisione dei giudici si è concentrata sul metodo adottato dall'Autorità per calcolare i profitti derivanti da questa attività, contestandone alcune voci. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli sul mercato dei biglietti online.

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? Punti chiave Quali artisti coinvolti hanno scatenato l'indagine della Guardia di Finanza?. Perché i giudici hanno contestato il calcolo dei profitti dell'Agcom?. Come ha influito il caso Coldplay sulla riduzione della sanzione?. Quanto deve pagare ora l'operatore per ogni singolo evento contestato?.? In Breve Sanzione ridotta da 675mila a 450mila euro per eccessiva sproporzione economica.. Indagini Guardia di Finanza su 90 concerti tra gennaio 2022 e marzo 2023.. Calcolo profitto contestato per uso improprio prezzi concerti Coldplay.. Nuova sanzione fissata a 5.000 euro per ogni singolo evento contestato.. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha ridotto da 675mila a 450mila euro la sanzione inflitta dall’Agcom a un operatore accusato di bagarinaggio digitale tramite il secondary ticketing. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagarinaggio online: il TAR riduce la multa per il ticketing speculativo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il bagarinaggio online sui biglietti per il Colosseo è ancora lìNonostante le multe dell'Antitrust e le nuove regole, gran parte degli ingressi continua a passare per le rivendite a prezzo maggiorato Negli ultimi... Leggi anche: Biglietti per il Colosseo introvabili online, le guide turistiche denunciano: “Bagarinaggio fatto con i bot”