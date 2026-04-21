Il fenomeno del bagarinaggio online dei biglietti per il Colosseo continua a rappresentare un problema, nonostante le sanzioni dell'Autorità Antitrust e l’introduzione di nuove normative. La maggior parte delle entrate si verifica ancora tramite canali non ufficiali, rendendo difficile controllare e contrastare efficacemente questa pratica. Le piattaforme di vendita secondaria restano attive, e gli acquirenti trovano spesso biglietti a prezzi superiori rispetto a quelli ufficiali.

Nonostante le multe dell'Antitrust e le nuove regole, gran parte degli ingressi continua a passare per le rivendite a prezzo maggiorato Negli ultimi mesi è diventato nuovamente molto difficile prenotare un ingresso al Colosseo attraverso la biglietteria on line: si trovano pochi biglietti e non è detto che anche quei pochi si riesca a comprarli. «A chi prova a prenderli al momento del rilascio la procedura si blocca per errori e dopo pochi minuti i biglietti sono già tutti esauriti», ha segnalato l’Associazione guide turistiche abilitate (AGTA), che ha raccolto numerose testimonianze di turisti che hanno provato inutilmente a prenotare: contengono video delle fasi in cui si cerca inutilmente di prenotare, screenshot e commenti di persone amareggiate per non essere riuscite a trovare un biglietto.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il bagarinaggio online sui biglietti per il Colosseo è ancora lì

Notizie correlate

Leggi anche: Biglietti per il Colosseo introvabili online, le guide turistiche denunciano: “Bagarinaggio fatto con i bot”

Misterticket, il re del bagarinaggio online: ha acquistato e rivenduto più di 19mila biglietti per 408 eventi. Quali sonoMilano, 16 febbraio 2026 – Dalle sue mani sono passati più di 19mila biglietti per 408 eventi in tutta Italia, sia musicali (in stragrande...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Caos Colosseo tra hacker e biglietti introvabili: cosa succede; Caos al Colosseo di Roma: biglietti spariti online per bagarinaggio con bot, guide in allarme!; Colosseo: Biglietti introvabili e bagarinaggio digitale, chi paga il prezzo?; Addio bagarinaggio digitale | la scansione dell’iride contro i bot.

Il bagarinaggio online sui biglietti per il Colosseo è ancora lìNonostante le multe dell'Antitrust e le nuove regole, gran parte degli ingressi continua a passare per le rivendite a prezzo maggiorato ... ilpost.it

Biglietti per il Colosseo introvabili online, le guide turistiche denunciano: Bagarinaggio fatto con i botDa mesi biglietti quasi introvabili sul sito del Colosseo. L’associazione delle guide turistiche segnala il caso ad Antitrust e Anac: utenti costretti ... fanpage.it

Vista attraverso il colonnato di Palazzo Nuovo… Colosseo e la Lupa Capitolina #Roma x.com

#BuongiornoRoma - Colosseo facebook