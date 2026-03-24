Bambina di 2 anni azzannata da un pitbull in strada ad Acquaviva delle Fonti in ospedale con ferite al volto
L'aggressione mentre passeggiava vicino casa. Provvidenziale l’intervento del genitore della piccola che l'ha strappata all'animale. La minore è stata ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica al Policlinico di Bari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Bimba di due anni aggredita da un pitbull ad Acquaviva: il riflesso del padre evita il peggio
Leggi anche: Bimba di due anni azzannata e scaraventata contro un muro da un pitbull, il cane ucciso a coltellate
Contenuti e approfondimenti su Bambina di 2 anni azzannata da un...
Temi più discussi: Bambina di 2 anni rischia di annegare in piscina, finisce con la testa sott'acqua e nessuno se ne accorge: il papà interviene e la salva; Bimba morta a Bordighera, trovate tracce di sangue sulla sua felpa; Bimba di due anni aggredita da un pitbull ad Acquaviva: il riflesso del padre evita il peggio; Bimbo di 4 anni sale da solo su un bus e scompare: mamma nel panico.
Bimba di 2 anni aggredita da un pitbull, operata al policlinico di BariUna bambina di due anni è stata aggredita e ferita da un pitbull ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. L'aggressione è avvenuta per strada, il cane - da quanto emerso - apparteneva a un vici ... rainews.it
Bambina di 2 anni aggredita dal pitbull del vicino di casa: il gesto del papà e l'intervento nel reparto di chirurgia plasticaPaura ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese: una bambina di due anni è stata aggredita e ferita da un pitbull. msn.com
Una bambina di due anni è stata aggredita da un pitbull facebook