Azione Arezzo | Le frazioni sono luoghi vivi e da valorizzare

Da lanazione.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 23 marzo 2026 –  Azione Arezzo: “ Le frazioni sono luoghi vivi e da valorizzare. Sì a organi consultivi che riprendono l’esperienza delle circoscrizioni”. «Arezzo è uno dei comuni più estesi d’Italia che oltre al centro nevralgico, ovvero la città, è costituito da una serie di, più o meno piccole, realtà locali che sono le frazioni. L’importanza di questi luoghi non è solo simbolica, ma molto concreta; infatti, vi risiede un numero rilevante di abitanti, spesso sottovalutato, e una ricca rete di associazioni capaci di valorizzare le risorse, le tradizioni e alimentare la vitalità dei luoghi. Tuttavia, da tempo, nel panorama politico, le frazioni vivono una profonda crisi, determinata da due fattori principali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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