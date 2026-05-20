Azienda speciale Terracina | nominato il reggente è Daniele Giuncato Cosa succede ora

Da latinatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, l’azienda speciale di Terracina ha nominato un nuovo reggente, Daniele Giuncato, in seguito alle dimissioni del vice direttore e alla rinuncia formale di un altro dirigente. Questa decisione è stata presa dall’amministrazione per assicurare la continuità delle attività e rispondere alle preoccupazioni espresse dai lavoratori. La nomina del reggente mira a mantenere il funzionamento dell’ente senza interruzioni, in attesa di eventuali sviluppi o ulteriori decisioni da parte delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo il paventato stato di agitazione dei lavoratori dell'azienda speciale Terracina, l'amministrazione corre ai ripari e nomina reggente Daniele Giuncato, una figura necessaria per garantire la continuità aziendale considerate le dimissioni del vice direttore Rossetti e la rinuncia formale dalla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Azienda speciale Terracina senza una guida, a rischio servizi e stipendi

Azienda Speciale Informare, nominato il Cda. Ecco tutti i componentiPrima seduta oggi dell'Azienda Speciale Informare alla presenza del presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora e del...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web