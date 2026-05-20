Azienda speciale Terracina | nominato il reggente è Daniele Giuncato Cosa succede ora
Recentemente, l’azienda speciale di Terracina ha nominato un nuovo reggente, Daniele Giuncato, in seguito alle dimissioni del vice direttore e alla rinuncia formale di un altro dirigente. Questa decisione è stata presa dall’amministrazione per assicurare la continuità delle attività e rispondere alle preoccupazioni espresse dai lavoratori. La nomina del reggente mira a mantenere il funzionamento dell’ente senza interruzioni, in attesa di eventuali sviluppi o ulteriori decisioni da parte delle autorità competenti.
Dopo il paventato stato di agitazione dei lavoratori dell'azienda speciale Terracina, l'amministrazione corre ai ripari e nomina reggente Daniele Giuncato, una figura necessaria per garantire la continuità aziendale considerate le dimissioni del vice direttore Rossetti e la rinuncia formale dalla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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