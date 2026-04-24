Azienda Speciale Informare nominato il Cda Ecco tutti i componenti

Oggi si è svolta la prima riunione dell’Azienda Speciale Informare, alla quale hanno partecipato il presidente e il vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Frosinone e Latina. Durante l’incontro sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione, le cui identità sono state rese note. La seduta si è tenuta in presenza dei rappresentanti dell’ente camerale, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Prima seduta oggi dell'Azienda Speciale Informare alla presenza del presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora e del vicepresidente vicario dell’Ente camerale, Giovanni Turriziani. Alla guida dell’Azienda Speciale, quale delegato del presidente Acampora, è stato.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Azienda Speciale Informare Antonello Testa è il nuovo Presidente: ecco tutti i componenti del CdASotto l’egida del Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, e alla presenza del Vicepresidente vicario dell’Ente... Reggia di Caserta, nominato il nuovo CdA: ecco chi sono i 4 componentiIl Ministro della Cultura ha firmato il decreto di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Reggia di Caserta, uno dei più importanti poli... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Azienda Speciale Informare – Antonello Testa è il nuovo Presidente: ecco tutti i componenti del CdA; Informare riparte: Testa presidente, nuova squadra per imprese e sviluppo. Azienda Speciale Informare, Antonello Testa è il nuovo Presidente: ecco tutti i componenti del CdALuciano Cianfrocca e Vincenzo Di Lucia rispettivamente Vicepresidente vicario e Vicepresidente. Insediato il Consiglio di Amministrazione e attribuite le deleghe ... latinaquotidiano.it Informare riparte: Testa presidente, nuova squadra per imprese e sviluppoÈ Antonello Testa il nuovo presidente, nominato nel corso della prima seduta del Consiglio di amministrazione riunitosi il 22 aprile sotto l’egida della Camera di Commercio Frosinone Latina. Definita ... latinaoggi.eu LATINA/FROSINONE: Bando 2026 dell’Azienda Speciale Informare per innovazione, sostenibilità e competitività delle imprese agrituristiche del territorio: contributi a fondo perduto facebook Azienda Speciale Informare – Antonello Testa è il nuovo Presidente: ecco tutti i componenti del CdA Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com