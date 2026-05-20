Avvistata una balenottera nelle acque di Capri

Oggi nelle acque tra Punta Campanella e Capri è stata avvistata una balenottera comune. La presenza dell'animale è stata notata da alcuni osservatori locali, che hanno assistito ai suoi salti e alla comparsa a breve distanza dalla superficie. L'avvistamento si è verificato nel tratto di mare tra la punta e l'isola, suscitando interesse tra chi si trovava sul posto. La balenottera è rimasta in zona per un breve periodo prima di immergersi di nuovo nell'acqua.

Il piacere di vederle sbucare dal mare e fare salti è sempre un'esperienza unica. E oggi una balenottera comune ha fatto la sua comparsa nel tratto tra Punta Campanella e Capri. Subito immortalata in un video del Diving Barracuda in uno sfondo davvero spettacolare, poi condiviso. Le balenottere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Balenottera avvistata nel tratto di mare tra Capri e Punta Campanella

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Avvistata una balenottera comune tra Punta Campanella e Capri. Le balenottere comuni e altri grandi cetacei, come i capodogli, attraversano spesso questo tratto di mare. La zona, insieme a parte del Golfo di Napoli fin oltre Ischia, è inserita tra le Important m x.com

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