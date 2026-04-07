VIDEO - Balenottera avvistata nell’Adriatico | immagini spettacolari al largo di Rimini

Durante la giornata di Pasquetta, nel mare Adriatico, è stata ripresa una balenottera al largo di Rimini. Le immagini catturate mostrano il grande mammifero mentre si muove tra le onde, regalando uno spettacolo insolito in quella zona. L’avvistamento ha attirato l’attenzione di chi si trovava in quella zona, offrendo uno scorcio raro sulla vita marina presente in queste acque.

Avvistamento eccezionale nel mare Adriatico: una balenottera è stata ripresa al largo nella giornata di Pasquetta. L’esemplare è stato avvistato lunedì, 6 aprile, a circa 60-70 miglia dalla costa in direzione sud. Un evento raro e suggestivo, che ha sorpreso chi si trovava in mare durante le festività. Le immagini, subito condivise, hanno attirato curiosità ed entusiasmo. Un vero e proprio “regalo” di Pasquetta, reso ancora più speciale dalle giornate di sole. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Trovata morta la balenottera avvistata nel porto di Napoli, l’avvistamento e lo stop agli aliscafi: cosa è successo – Il videoLa balenottera che lunedì mattina aveva attirato l’attenzione di tutti nuotando visibilmente confusa vicino al Molo Beverello non ce l’ha fatta.

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Avvistata una balena a Maratea, non sarebbe la prima volta Il servizio di Anna Musacchio - facebook.com facebook