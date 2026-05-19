Una balenottera nuota nel Golfo di Napoli | spettacolare avvistamento tra Capri e Punta Campanella

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'istantanea di una balenottera nel Golfo di Napoli è stata scattata da un centro immersioni tra Capri e Punta Campanella. L'avvistamento è avvenuto recentemente e la balena è stata osservata mentre nuotava in mare aperto. La scena è stata catturata da un operatore di immersioni, che ha documentato il momento con una fotografia. Nessun altro dettaglio sulla durata o sulle circostanze dell'avvistamento è stato fornito.

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Lo spettacolare avvistamento è stato realizzato da Barracuda Diving, che ha immortalato la balenottera nel Golfo di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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