Una balenottera nuota nel Golfo di Napoli | spettacolare avvistamento tra Capri e Punta Campanella

Un'istantanea di una balenottera nel Golfo di Napoli è stata scattata da un centro immersioni tra Capri e Punta Campanella. L'avvistamento è avvenuto recentemente e la balena è stata osservata mentre nuotava in mare aperto. La scena è stata catturata da un operatore di immersioni, che ha documentato il momento con una fotografia. Nessun altro dettaglio sulla durata o sulle circostanze dell'avvistamento è stato fornito.

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