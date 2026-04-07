Adrano strada chiusa per lavori alla rete fognaria

Da domani, mercoledì 8 aprile, il tratto di Via della Regione ad Adrano sarà chiuso al traffico veicolare e resterà così fino al 7 maggio 2026, a causa di lavori sulla rete fognaria. La chiusura riguarda l’intera strada e si protrarrà per quasi due anni. La disposizione si rende necessaria per permettere l’intervento sulla rete di scarico delle acque reflue.

I lavori creeranno di certo un inevitabile disagio, ma necessario per l'ammodernamento dei sotto-servizi in un quartiere residenziale come quello che insiste su Via della Regione A partire da domani, mercoledì 8 aprile e fino al 7 maggio 2026, ad Adrano il tratto stradale di Via della Regione rimarrà chiuso al transito veicolare. Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori di sostituzione della tubazione della rete fognaria, finalizzati al miglioramento dei servizi infrastrutturali dell’intero quartiere adiacente. Al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione è stata predisposta una nuova regolamentazione del traffico con i relativi percorsi alternativi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Pandola, completati i lavori: nuova rete fognaria e strada riqualificataProsegue l’attività di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture sul territorio comunale. Leggi anche: Lavori alla rete fognaria di Vigatto: le modifiche alla circolazione Argomenti più discussi: Sospesa per una settimana l'attività di una sala scommesse: troppi clienti pregiudicati; Adrano, 18enne sorpreso alla guida senza patente: denunciato dai Carabinieri durante un servizio straordinario -; Belpasso, lancia borsa con cocaina dal balcone: arrestato 18enne. Una lite tra automobilisti finisce tra sangue e denunce nel Catanese: fermato un 20enne https://qds.it/adrano-lite-due-automibilisti-violenta-aggressione-cronaca-catania-carabinieri/ - facebook.com facebook