Nuovo San Siro avviato l’iter per l’inizio dei lavori | ecco la data segnata in rosso

Il Comune di Milano ha pubblicato la determina che avvia il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il progetto denominato

Nuovo San Siro. Il futuro dell’area di San Siro entra ufficialmente in una nuova fase operativa. Il Comune di Milano ha infatti pubblicato la determina che avvia il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo alla proposta di Piano Attuativo denominata “GFU San Siro”. Questo passaggio burocratico è fondamentale per procedere all’adozione del piano e alla successiva approvazione del progetto tecnico-economico. L’iter si inserisce nel solco della vendita dell’area, avvenuta lo scorso 5 novembre, a favore della società Stadio San Siro S.p.A., controllata pariteticamente da Inter e Milan, segnando un punto di non ritorno verso la realizzazione del nuovo impianto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Il progetto per il nuovo San Siro procede. Il Comune di #Milano ha avviato ufficialmente la Valutazione Ambientale Strategica per il nuovo stadio. Passaggio fondamentale per l'impianto che sarà la nuova casa di #Milan e #Inter. Nel primo commento trovi tutti i - facebook.com facebook

Nuovo #SanSiro, al via la Valutazione Ambientale: il progetto di #Milan e #Inter entra nel vivo #SerieA #SempreMilan x.com