Probabili formazioni Milan Juve ecco chi potrebbe scegliere Spalletti per provare a sbancare San Siro Le novità su Yildiz

Domenica sera a San Siro si gioca una partita tra Milan e Juventus, con Spalletti che sta valutando le sue scelte di formazione. Sono circolate indiscrezioni sulle possibili scelte del tecnico, inclusa la presenza di Yildiz tra i titolari o in panchina. Le probabili formazioni sono al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di capire le strategie di entrambe le squadre per questa sfida.

di Angelo Ciarletta Probabili formazioni Milan Juve, ecco chi potrebbe scegliere mister Spalletti per il match di domenica sera a San Siro. Le ultime su Yildiz. La Juve prepara la sfida decisiva contro il Milan a San Siro, crocevia fondamentale per la qualificazione alla UEFA Champions League e per riaprire la corsa al secondo posto. Alla ripresa degli allenamenti guidati da Luciano Spalletti, i riflettori sono puntati sulle condizioni di Emil Holm, Khephren Thuram e Kenan Yildiz, che hanno lavorato a parte. ULTIMISSIME JUVE LIVE Secondo il Corriere dello Sport, il difensore svedese dovrebbe partire dalla panchina, complice il rientro di Weston McKennie e la conferma di Pierre Kalulu.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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