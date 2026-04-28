Il tecnico della Juventus ha preparato una lista di giocatori che potrebbero essere ceduti durante il prossimo mercato estivo. La selezione include alcuni atleti che attualmente fanno parte della rosa della squadra. La decisione di eventuali cessioni sarà comunicata nelle prossime settimane, in vista della sessione di trasferimenti di fine stagione. La lista è stata redatta in vista di un possibile cambiamento nel roster di inizio stagione.

di Angelo Ciarletta Calciomercato Juve, mister Spalletti ha stilato la lista dei partenti per la sessione di trasferimenti estiva: ecco chi potrebbe lasciare i bianconeri. La Juve si prepara a una profonda scrematura della rosa per assecondare le richieste di Luciano Spalletti e alzare il livello qualitativo della squadra. Secondo l’analisi di Tuttosport, alla Continassa si valutano due piani: una rivoluzione finanziata dai fondi Champions o un autofinanziamento tramite cessioni eccellenti. L’obiettivo è generare 30 milioni di euro entro fine giugno, sfruttando la nuova finestra di mercato che aprirà il 29 giugno. MERCATO JUVE LIVE Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti i calciatori che hanno trovato meno spazio dopo il ritorno dalla sfida con il Galatasaray.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Spalletti ha stilato la lista dei partenti per l’estate: ecco chi potrebbe lasciare Torino

#Spalletti su Miretti #Juventus #Juve #Shorts

Notizie correlate

Calciomercato Juve, chi resta e chi va: Spalletti ha scelto. La lista dei partenti e degli incedibili in casa bianconeradi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, mister Spalletti ha scelto su quali calciatori puntare.

Calciomercato Juventus, ecco chi potrebbe lasciare Torino al termine della stagione. I nomi e tutti i dettagliCalciomercato Juventus, ecco chi potrebbe lasciare Torino al termine della stagione.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Calciomercato, Spalletti e la Juve che verrà: con la Champions cambia tutto; Spalletti lo vuole, lui si offre alla Juve: blitz alla Continassa! E chi si rivede...; Da Bernardo Silva a Lewandowski: come potrebbe cambiare la Juve per puntare allo scudetto; La Juve vuole costruire un instant team per Spalletti: Alisson, Lewandowski e Bernardo Silva.

Non è da Juve il gioco visto con il Milan: con chi ce l'ha SpallettiE' in questa fase che si vedrà chi è da Juventus e chi no. Lo ha detto Luciano Spalletti dopo lo 0-0 in casa del Milan, un risultato che a quattro giornate dal termine del campionato posiziona i bia ... calciomercato.com

Calciomercato Juventus News | Offerta per Lewandowski, ma Spalletti ha un’altra idea (oggi 23 aprile 2026)Calciomercato Juventus News: non è detto che Luciano Spalletti autorizzi l'operazione Lewandowski, ecco le possibili idee dell'allenatore. ilsussidiario.net

La Juventus piomba su Angelo Stiller, ma l'affare è un giallo: lo Stoccarda può annullare la clausola per alzare il prezzo. #Stiller #Juve #Calciomercato #Spalletti #juventusnews24 facebook

Calciomercato #Juve live Le news x.com