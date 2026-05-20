Avvelenate a Campobasso le vittime potrebbero aver cercato informazioni sulla ricina | analisi sulle chat

A Campobasso, due donne sono state trovate vittime di avvelenamento. Le autorità stanno esaminando i dispositivi elettronici delle vittime e dei loro familiari per verificare se abbiano effettuato ricerche online sulla ricina, una sostanza tossica. Le indagini si concentrano sulle chat e sui dati digitali per chiarire i passaggi precedenti all’accaduto. Nessuna ipotesi ufficiale è stata ancora confermata, e le autorità continuano a raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica degli eventi.

Gli inquirenti analizzeranno pc e telefoni dei familiari per capire se le due vittime, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avessero cercato online informazioni sulla ricina e sui suoi effetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Morte avvelenate dalla ricina. «Antonella e Sara hanno fatto delle flebo in casa»

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