Campobasso morte avvelenate con la ricina | le analisi su cellulari e pc

Le autorità stanno portando avanti le indagini sulla morte di due donne di Pietracatella, avvenuta in circostanze che sembrano legate all’uso di ricina. Sono stati eseguiti controlli su cellulari e computer per raccogliere elementi utili a chiarire quanto accaduto. Le analisi tecniche sono in corso e si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Proseguono le indagini sulla morte delle due donne di Pietracatella morte avvelenate con la ricina. Cellulari, computer, tablet, chiavette usb e ogni dispositivo elettronico appartenenti a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Ielsi verranno prelevati dagli investigatori dalla loro casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Le operazioni all'interno dell'abitazione saranno videoriprese dal personale specializzato con modalità idonee a non alterare lo stato dei luoghi che sono stati sigillati e da dicembre sono sotto sequestro.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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