Campobasso morte avvelenate con la ricina | le analisi su cellulari e pc

Da tgcom24.mediaset.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità stanno portando avanti le indagini sulla morte di due donne di Pietracatella, avvenuta in circostanze che sembrano legate all’uso di ricina. Sono stati eseguiti controlli su cellulari e computer per raccogliere elementi utili a chiarire quanto accaduto. Le analisi tecniche sono in corso e si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Proseguono le indagini sulla morte delle due donne di Pietracatella morte avvelenate con la ricina. Cellulari, computer, tablet, chiavette usb e ogni dispositivo elettronico appartenenti a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Ielsi verranno prelevati dagli investigatori dalla loro casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Le operazioni all'interno dell'abitazione saranno videoriprese dal personale specializzato con modalità idonee a non alterare lo stato dei luoghi che sono stati sigillati e da dicembre sono sotto sequestro.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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