Giancarlo Magalli terrore dei fidanzati della figlia Michela | Mi piacciono quando se ne vanno
Recentemente è stato diffuso un intervento di un noto conduttore televisivo che ha commentato con ironia il suo rapporto con la figlia, sottolineando un atteggiamento di preferenza verso i fidanzati che se ne vanno. La conversazione ha attirato l’attenzione sui sentimenti contrastanti che spesso caratterizzano i padri nei confronti delle figlie adulte e delle relazioni sentimentali che queste instaurano. La dichiarazione ha suscitato discussioni sui legami familiari e sulle emozioni che accompagnano il lasciar andare i propri figli.
Il rapporto tra padri e figlie femmine si sa, spesso è speciale e profondo e può anche sfociare in una tenera gelosia che porta i padri a lasciare andare mal volentieri le figlie che vedono come le loro bambine anche quando ormai sono adulte, parecchio adulte. E’ il caso di Michela, 31 anni. 🔗 Leggi su Today.it
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