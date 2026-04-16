Erba alta un metro e parchi nel degrado | il Pd torna all’attacco sulla cura del verde in città

Il Partito Democratico ha segnalato la presenza di erba alta oltre un metro in alcune rotatorie e di parchi pubblici poco accessibili, evidenziando una situazione di incuria nelle aree verdi della città. Durante l'ultima seduta del Consiglio comunale, i consiglieri Elisa Massa e Federico Morgagni hanno portato all'attenzione del pubblico questa problematica, denunciando un disagio che riguarda la manutenzione degli spazi pubblici.

Erba alta oltre un metro in alcune rotonde e parchi pubblici difficilmente accessibili a causa dell'incuria: è questa la fotografia scattata dai consiglieri comunali del Partito Democratico, Elisa Massa e Federico Morgagni, che già nella seduta di Consiglio comunale dello scorso martedì avevano.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Degrado a Largo Belvedere: erba altissima nel giardinetto. Il residente: "L'erba alta quanto la fontanella"Secondo quanto riferito dal lettore, l’erba all’interno dell’area verde avrebbe ormai raggiunto l’altezza della fontanella collocata al centro della... Leggi anche: Erba alta e degrado nel quartiere Europa, la denuncia dei residenti Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: In Consiglio torna la polemica sull'erba alta, la replica: Entro la fine del mese terminato il giro di sfalci; Erba alta e sporcizia al parco Palatucci, il brutto biglietto da visita di Nettuno; SEI TU IL REPORTER di Rietinvetrina - Antonella: In viale Morroni erba alta oltre il metro. Così non si può vedere; Parco della Madonnetta, i cittadini: Tagliare l'erba non basta, aumentare sicurezza e illuminazione (VIDEO). Manfredonia, erba alta fino a 2 metri nei Comparti. Non dovevano iniziare a decespugliare dal 21 marzo?Manfredonia, erba alta fino a 2 metri nei Comparti. Non dovevano iniziare a decespugliare dal 21 marzo? Prima segnalazione Chiedevo per un amico, ma il ... ilsipontino.net Avanti con l’erba alta, aumentano le zone no sfalci: la scelta del Comune per la biodiversitàL’assessora Grandi: Vogliamo mantenere un ecosistema che altrimenti andrebbe perduto. E c’è un altro motivo: assorbono meglio l’acqua ... milano.repubblica.it Nonostante le polemiche di chi vede nell'erba alta un segno di incuria, la scienza conferma che un "prato perfetto" all'inglese è spesso un deserto biologico. Milano sta invece scegliendo di coltivare la vita, partendo proprio da ciò che sta sotto i nostri piedi. #S x.com Deleks. . Potente, stabile e maneggevole: la DELEKS® SMART-800 è la soluzione ideale per la manutenzione del verde. Il suo rotore a coltelli a Y affronta erba alta, ramaglie e residui legnosi con facilità. Le ruote pivottanti bloccabili ti permettono di manovrar - facebook.com facebook