Erba alta un metro e parchi nel degrado | il Pd torna all’attacco sulla cura del verde in città

Da forlitoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico ha segnalato la presenza di erba alta oltre un metro in alcune rotatorie e di parchi pubblici poco accessibili, evidenziando una situazione di incuria nelle aree verdi della città. Durante l'ultima seduta del Consiglio comunale, i consiglieri Elisa Massa e Federico Morgagni hanno portato all'attenzione del pubblico questa problematica, denunciando un disagio che riguarda la manutenzione degli spazi pubblici.

Erba alta oltre un metro in alcune rotonde e parchi pubblici difficilmente accessibili a causa dell'incuria: è questa la fotografia scattata dai consiglieri comunali del Partito Democratico, Elisa Massa e Federico Morgagni, che già nella seduta di Consiglio comunale dello scorso martedì avevano.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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