A Benevento, le operazioni per preparare la squadra alla prossima stagione di serie B sono già in corso, anche se l’ultima partita di Supercoppa si giocherà solo sabato. La società sta lavorando per rifinire la rosa, con particolare attenzione a un attaccante che ha segnato più di dieci reti in campionato. Le decisioni definitive saranno prese nelle prossime settimane, mentre si cerca di consolidare le basi per la nuova annata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Anche se la stagione si concluderà di fatto solo sabato con la disputa dell’ultima gara di Supercoppa, hanno già preso il via da qualche settimana in casa giallorossa le grandi manovre per definire l’organico in vista del prossimo torneo di B. Il direttore tecnico Carli insieme al diesse Padella hanno già avviato una serie di sondaggi ed in tale ottica la Strega starebbe facendo più di un pensierino su Antonio Di Nardo, attaccante del Pescara che nell’ultima stagione ha messo a segno 14 reti fornendo anche 4 assist. La retrocessione in C del Delfino rende tutto più agevole perché l’esplosione della punta biancazzurra spiana la strada verso il suo addio al Pescara perché appare difficile che un attaccante così in rampa di lancio possa decidere di rimanere con la stessa maglia anche in terza serie.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, un attaccante da doppia cifra in serie B nel mirino

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