A Lucca, l’Ufficio Studi nazionale di Confcommercio ha diffuso dati che segnalano un peggioramento della situazione commerciale, contribuendo a un quadro che molti definiscono inquietante. I rappresentanti locali dell’associazione, con sede in via Fillungo, esprimono preoccupazione riguardo alla desertificazione commerciale che sta colpendo la zona. La notizia si aggiunge ad altri segnali di difficoltà nel settore.

Desertificazione commerciale, è allarme anche a Lucca. I dati forniti dalla ricerca dell’Ufficio Studi nazionale di Confcommercio non lasciano tranquilli nemmeno i vertici locali dell’associazione che ha sede in via Fillungo. "Un quadro decisamente inquietante – è l’allarme del presidente di Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara, Ademaro Cordoni –, sia di carattere generale che riferito al nostro territorio, e che impone dunque doverose riflessioni su andamenti e dinamiche che purtroppo interessano anche le nostre realtà". Tematiche sulle quali più volte anche Confcommercio Lucca aveva suonato l’allarme. "Analizzando lo studio – prosegue Cordoni – emergono infatti aspetti che la nostra Associazione ha sollevato più volte anche nel dibattito locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Un quadro inquietante". I timori di Cordoni

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