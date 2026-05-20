Autotrasporto la delicata fase di ristrutturazione è alle spalle | il gruppo Vignali acquisito dall' azienda umbra

Dopo un periodo di ristrutturazione, il gruppo Vignali Logistic Service Provider è stato recentemente acquisito da un’azienda umbra. La società, con sede a Cesena, è attiva dal 2006 e vanta una storia iniziata nel 1986. Attualmente impiega circa 250 dipendenti, dispone di un parco mezzi di pari numero e ha registrato un fatturato di circa 50 milioni di euro. La transazione segna un nuovo capitolo per l’azienda nel settore dell’autotrasporto.

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