Autotrasporto la delicata fase di ristrutturazione è alle spalle | il gruppo Vignali acquisito dall' azienda umbra
Dopo un periodo di ristrutturazione, il gruppo Vignali Logistic Service Provider è stato recentemente acquisito da un’azienda umbra. La società, con sede a Cesena, è attiva dal 2006 e vanta una storia iniziata nel 1986. Attualmente impiega circa 250 dipendenti, dispone di un parco mezzi di pari numero e ha registrato un fatturato di circa 50 milioni di euro. La transazione segna un nuovo capitolo per l’azienda nel settore dell’autotrasporto.
Nuova vita per Vignali Logistic Service Provider, storica azienda di trasporti operativa a Cesena dal 2006 e sorta nel 1986, che conta 250 dipendenti, altrettanti mezzi e 50 milioni di fatturato. Dopo una fase delicata di ristrutturazione aziendale c'è un cambio di proprietà.“Si apre una fase di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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